Der Wahlhamburger Luciano arbeitete u.a. mit Ingrid Peters, Nicole und Xavier Naidoo zusammen, bevor er sich an der "Stage School of Music - Dance and Drama" in Hamburg ausbilden ließ. Man konnte ihn u.a. in "Jesus Christ Superstar", "Mozart" und "Mamma Mia" erleben. Als Sänger ist er außerdem in Heinz Rudolf Kunzes und Heiner Lürigs Musicaladaption von Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" als Theseus zu hören.