Wählt euren deutschen ESC-Favoriten!

Am 13. Mai geht Sängerin Levina für Deutschland an den Start - beim großen ESC-Finale in Kiew! Anlass für "MDR um 4" und "Meine Schlagerwelt" einen Blick zurück zu werfen und euch zu fragen: Was war für euch der bislang beste & bewegendste deutsche Beitrag beim Grand Prix Eurovision de la Chanson bzw. Eurovision Song Contest? "Zwei kleine Italiener" von Conny Froboess aus dem Jahr 1962, das schmissige "Dschinghis Khan" von 1979 - oder doch eher Lenas sensationeller Titel "Satellite"? Stimmt ab!