Diese Aufmerksamkeit verdanken Kiew und die Ukraine der Opernsängerin Jamala. Die auf der Krim aufgewachsene und inzwischen in Kiew lebende Künstlerin gewann am 15. Mai 2016 den Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm. Der weltweit größte Musikwettbewerb wird damit zum zweiten Mal in seiner Geschichte in der Ukraine ausgetragen. Bildrechte: IMAGO