"Ich bin die glücklichste Frau der Welt", singt Beatrice Egli in ihrem Lied "Federleicht" - ihrer neuen Single-Auskopplung aus dem Album "Kick im Augenblick". Mit der Single und dem dazugehörigen Video unterstreicht die Schweizerin einmal mehr, dass sie mittlerweile in einer Reihe mit den beliebtesten Exportschlagern ihrer Heimat zu nennen ist. Der Text des Schlagers "Federleicht" stammt übrigens aus der Feder des Rappers Sido.

Beatrice Egli: "Federleicht" Bildrechte: universal

Vor traumhafter Kulisse in Dubai besingt die Schweizerin die Liebe, die sie nach der Suche in "Wo sind all die Romeos?" gefunden zu haben scheint. Wehende Kleider und Tücher, schwebende Federn setzen Eglis Lied vom Glück ins Bild. Musikalisch gehört der Schlagerpop der Schwyzerin zum angesagtesten, was derzeit in den Schlagerwellen Europas gespielt wird.