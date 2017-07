Mit dem Album "Genau wie du" erreichten sie Platz 1 der Deutschen Schlagercharts und Platz 11 der Offiziellen Deutschen Album Charts. Mittlerweile konnten sie gleich zwei renommierte Preise einheimsen: den "Radio-B2-Ekki-Göpelt-Preis" und "Mein Star des Jahres" der Bauer Media Group in der Kategorie "Durchstarter des Jahres". Damit gehören Feuerherz mit den bisherigen Chart-Erfolgen zu dem Erfolgreichsten, was der neue moderne Schlager in Deutschland zu bieten hat.



Zu hören werden die vier Jungs im Herbst auch wieder auf der Tour von Maite Kelly sein. Denn ihre Tour "Sieben Leben für dich" im Frühjahr war ein so riesiger Erfolg, dass ab dem 29. September Zusatzkonzerte geplant sind! Gleich zehn neue Termine wurden im Herbst angesetzt. Doch ehe sie auf Tour gehen, statten sie "MDR um 4" einen Besuch ab.