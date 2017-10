Beim jährlich stattfindenen Charity-Ereignis "TRIBUTE TO BAMBI - Hilfe für Kinder in Not" werden mit Unterstützung Prominenter aus Wirtschaft und Medien Spenden für die TRIBUTE TO BAMBI-Stiftung gesammelt. Seit 2001 konnten rund 130 gemeinnützige Organisationen unterstützt und über 8,5 Millionen Euro gesammelt werden. Die TRIBUTE TO BAMBI-Stiftung fördert Kinder- und Jugendhilfsprojekte in Deutschland und macht auf Schicksale und gesellschaftliche Missstände aufmerksam.