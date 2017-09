Am 25. November 2017 ist es wieder soweit: Bei "Den Schlagern des Jahres" präsentiert Moderator Florian Silbereisen aus dem Congress Centrum Suhl das "Who is who" des deutschen Schlagers. Neu ist, dass die beliebte Show nicht nur im MDR FERNSEHEN und im Hessischen Rundfunk zeitgleich ausgestrahlt wird, in diesem Jahr ist auch der Norddeutsche Rundfunk mit von der Partie. Die Sendung wird ein exklusives Stelldichein der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerstars des Jahres 2017. Bereits im vergangenen Jahr konnte das Format mit 1,9 Millionen Zuschauern bundesweit einen großen Erfolg verbuchen.