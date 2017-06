Nach der Scheidung von Frank Schöbel trat Chris Doerk viele Jahre lang nur noch gelegentlich auf. Nach jahrelanger musikalischer Pause begleitete sie Frank Schöbel 2008 bei seiner Jubiläumstour. 45 Jahre stand Frank Schöbel in diesem Jahr bereits auf der Bühne. Anfang 2011 ging Chris Doerk mit Frank Schöbel auf einen gemeinsame Deutschlandtournee. Hier singen sie gemeinsam bei der Jubiläumsshow zum 50. Bühnenjubiläum im Steintor Varieté in Halle/Saale am 4. April 2012. Bildrechte: MDR/ Stephan Flad