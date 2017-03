Die Musik und die Bühne liegen ihr im Blut: Franziska Kaczmarek ist gerade mal sieben Jahre alt, als sie mit ihrem Vater als Duo "Franziska & Wolfgang" auf Feiern auftritt. Vor zehn Jahren veröffentlichte die damals 14-Jährige mit dem Titel "Sommergefühl" ihre erste Solo-Single - und eroberte die Herzen ihrer Fans im Sturm. Bei "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross kann sie mit ihrem Hit sage und schreibe elf Mal den Talentwettbewerb für sich entscheiden und wird damit zur Sommerhit-Königin 2007 gekürt. Im selben Jahr ist Franziska auch bei Stefan Raab in "TV Total" mit ihrem Hit "Sommergefühl" zu Gast.



In den letzten zehn Jahren ist aus dem einstigen Teenager eine junge Frau geworden, die ihren Weg gehen und neue Abenteuer suchen möchte. Nachdem sie ihr Elternhaus im beschaulichen Mücheln vor zwei Jahren verlassen hat, lebt sie in einer jungen Musiker-WG in Leipzig und drückt in einer Musikschule noch mal die Schulbank.