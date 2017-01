Zwei Monate vor dem Start ihrer "Lebenslinien"-Tournee performen Ute Freudenberg & Christian Lais ihre neuesten Songs bei einem Studiokonzert der digitalen Radiowelle MDR SCHLAGERWELT am 10. März, 20:00 Uhr im Landesfunkhaus Thüringen in Erfurt. 70 Fans werden die Chance haben, ihre Stars hautnah zu erleben. Die Karten für das exklusive Konzerterlebnis gibt es allerdings nicht zu kaufen - sondern ausschließlich zu gewinnen. Zunächst in drei Quizrunden auf www.meine-schlagerwelt.de, ab 20. Februar im Programm der MDR SCHLAGERWELT. Dort erfahren Sie im Tagesprogramm übrigens schon jetzt so manch spannende Info über Christian und Ute, die Ihnen bei der Lösung unserer Quizze hilft. Pro Quiz verlosen wir unter allen richtigen Einsendungen jeweils 5x2 Karten, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unser aktuelles Gewinnspiel läuft bis zum 3. Februar, 20:00 Uhr.