Es sollte eine ganz gemütliche Angelegenheit werden, auf die wir uns alle sehr gefreut haben: Ein Studiokonzert mit Ute Freudenberg und Christian Lais im Landesfunkhaus Thüringen. Jetzt hat das Management das Vorhaben aus organisatorischen Gründen abgesagt. Das ist sehr schade, heißt aber keineswegs, dass Sie Ute Freudenberg und Christian Lais nun gar nicht mit der MDR SCHLAGERWELT erleben können. Wie geplant, präsentiert unsere digitale Schlagerwelle sechs Konzerte der "Lebenslinien Live"-Tournee Mitte Mai in Mitteldeutschland: in Magdeburg, Chemnitz, Dresden, Suhl, Leipzig und Halle.

Und dafür werden auch Karten verlost. Bitte nehmen Sie weiterhin an unserem Gewinnspiel teil! Wie angekündigt werden wir unter allen richtigen Antworten 2x5 Eintrittskarten verlosen - allerdings nicht für ein exklusives Studiokonzert, sondern für eines der "Lebenslinien Live"-Konzerte in den oben genannten Städten. Am kommenden Montag wird eine weitere Gewinnrunde mit neuen Fragen starten, weitere Eintrittskarten werden im Programm der MDR SCHLAGERWELT verlost.