Gewinnspiel Die Starnacht aus der Wachau: Wer hat euch am besten gefallen?

Hauptinhalt

Das MDR FERNSEHEN zeigt am 9. September die Show "Die Starnacht aus der Wachau". Von Pop bis Schlager - auf der Bühne stehen prominente Stars wie Anastacia aber auch noch nicht so bekannte Künstler wie die Band Tagtraeumer. Schaut euch die Show an und schreibt uns, welcher Star euch am besten gefallen hat und warum. Wir verlosen unter allen Einsendungen drei CDs "Das Beste aus der Starnacht 2017". Das Gewinnspiel endet am 17. September. Viel Spaß!