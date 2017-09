Seine Musikerkarriere begann Donald Edgar Backus noch während seiner Militärzeit Mitte der 50er-Jahre. In New York schloss er sich der Band "The Del-Vikings" an. 1957 wird Backus nach Deutschland versetzt, wo ihn die Plattenfirma Polydor unter Vertrag nahm. Das war der Startschuss für die Traumkarriere des jungen Amerikaners. Backus landete auf Anhieb gleich mehrere Top-Hits, mit der "Mann im Mond" erreichte er 1961 sogar den ersten Platz der deutschen Charts.

Bildrechte: spectre media archiv

Gus Backus heiratete in den 60er-Jahren seine erste Frau Karin, mit ihr hat er drei Söhne. Nachdem die Ehe in die Brüche ging, heiratete er erneut: Mit Balletttänzerin Heidelore hat er einen gemeinsamen Sohn. Nachdem auch diese Ehe scheiterte, ging Gus Backus, der in finanziellen Problemen steckte, in die USA zurück. Dort schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch und heiratet ein drittes Mal: Seine Frau Byra starb im Jahr 2001. Daraufhin sortierte Backus sein Leben neu - und kehrte nach Deutschland zurück. Dort heiratete er seine frühere Liebe Heidelore ein zweites Mal und lebt heute mit ihr in der Nähe von München.