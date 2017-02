Hansi Hinterseer: "Bergsinfonie" Bildrechte: Ariola

Auch als Schauspieler ist Hansi Hinterseer erfolgreich: als ehemaliger Skistar Hansi Sandgruber in der achtteiligen Heimatfilmreihe "Da wo die Berge sind" oder als Tierarzt Hansi Riedlinger in dem Film "Heimkehr mit Hindernissen" aus dem Jahr 2012. Dennoch schlägt sein Herz in erster Linie für die Musik.



Im vergangenen Oktober ist mit der "Bergsinfonie" Hansis mittlerweile 30. Album erschienen. Darin geht er "fensterln" - und zwar in seiner Kindheit und Jugend. Viele kleine Beobachtungen und Erinnerungen aus seinen Kindertagen, die ihn bis heute begleiten, versucht er in seinen Liedern auszudrücken. Die Harmonie, die in den Bergen immer wieder verspürt: das ist Hansi Hinterseers Bergsinfonie.