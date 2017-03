Es hat mich wahnsinnig gefreut, wieder für eine eigene Sendung on Tour zu sein. Das Tannheimer Tal zeigt sich von seinen schönsten Seiten. In die neue Produktion sind wir mit einem Musik-Clip auf der Piste gestartet und hatten bei den Dreharbeiten einen Irrsinnsgaudi. Warum wir so viel zu lachen hatten? Lasst's euch überraschen.