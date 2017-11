Ab 10. November 2017 ist das neueste Album von Hansi Hinterseer "Für mich ist Glück ..." im Handel zu haben. Das Album bietet eine Auszeit, ein Atemholen vom Alltag. Die Songs zeigen Momentaufnahmen, frisch und prickelnd und wecken das Bedürfnis zu singen und zu tanzen. Die einfühlsamen Lieder von Hansi Hinterseer können in dunklen Momenten auch eine Schulter zum Anlehnen bieten. Der Künstler möchte mit seiner Musik für ein gutes Gefühl in den unterschiedlichsten Lebenslagen sorgen. So ist der Titel "Bella Italia" ungetrübt unterhaltend, die Ballade "Angelo" soll Halt geben. Auch die Liebe kommt auf dem neuen Album des Österreichers nicht zu kurz. So geht es in den Liedern "Hast Du Lust", "Zu dir da ziagt's mii" und "Halt mich ..." um die wichtigste Nebensache der Welt.