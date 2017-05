Neues Album + Stadiontour Helene Fischer startet durch!

Die Schlager-Queen startet nach ihrer "Pause" wieder voll durch. Ab Herbst 2017 geht sie auf Hallen- und ab 2018 auf große Stadiontour. Der Vorverkauf für die Stationtour 2018 startet am Sonntag, den 7. Mai 2017, um 10:00 Uhr. Für die Fans bedeutet das, schnell zu sein, denn die Karten sind erfahrungsgemäß in wenigen Stunden ausverkauft. Bis zur Tournee können sich die Fischer-Fans mit ihrem neuen Album "Helene Fischer", das am 12. Mai in den Läden erscheint, trösten.