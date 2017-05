Auf dem Album singt Helene Fischer ausschließlich in deutscher Sprache. Drei der neuen Titel hat sie bereits in der Florian-Silbereisen-Show "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" im März im Ersten vorgestellt: "Fliegen", "Wenn du lachst" und "Viva la vida". Ihr letztes Album "Farbenspiel" verkaufte sich mehr als 2,3 Millionen Mal und erhielt allein in Deutschland zehn Mal Platin.