Zehn Jahre nonstop in den Charts Neue Rekordmarke von Helene Fischer

Hauptinhalt

Schlagersängerin Helene Fischer hat einen neuen Rekord aufgestellt: Seit dem 13. Juli 2007 ist sie ununterbrochen in den Offiziellen Deutschen Album Charts vertreten, das heißt, sie ist zehn Jahre am Stück in den Charts. Herzlichen Glückwunsch an Helene Fischer und ihr Team!