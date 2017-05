Schlichter Titel, großer Wurf: Helene Fischers neues Album Bildrechte: Universal

Standesgemäß schnellt Helene Fischer mit ihrem neuen Album, das schlicht "Helene Fischer" heißt, direkt auf die Pole Position der deutschen Top 100 Longplay Charts. Nach "Für einen Tag" (jeweils als Studio- & Live-Version), "Farbenspiel" und "Weihnachten" ist das bereits Helenes fünfter Spitzenreiter in Folge. Mit ihrem neuen Werk hat die Schlagerkönigin den "erfolgreichsten Album-Start einer Sängerin in diesem Jahrtausend" hingelegt. "Helene Fischer" sei zudem der in der ersten Verkaufswoche meistabgesetzte Longplayer hierzulande seit Herbert Grönemeyers "Mensch" aus dem Jahr 2002, so GfK Entertainment. Das Ergebnis sei "selten schon vorab so eindeutig wie diese Woche" gewesen.