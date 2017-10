In der dreistündigen Show wirbelt Helene Fischer mit Tänzern des weltberühmten Cirque de Soleil über die Bühne, dreht sich wie die Artisten am Trapez und lässt sich aus drei Metern Höhe von einem Gerüst fallen. Zwischen ihren Musiktiteln wendet sich die Künstlerin immer wieder mit "Ihr Lieben" an die Besucher, erzählt auch Privates und appelliert vor ihrem Song "Wir durchbrechen das Schweigen" an ihr Publikum, in Zeiten wie diesen für Menschlichkeit und Toleranz zusammenzustehen: "Wir können alles erreichen, wenn wir wollen." Am Ende bedankt sich die Künstlerin bei ihrem Publikum: