80. Geburtstag von Helga Hahnemann Die musikalische "Henne"

Hauptinhalt

Witzig, eine große Klappe und ganz viel Herz - genau so ist Helga Hahnemann vielen Fans in Erinnerung geblieben. Am 8. September 2017 jährt sich der Geburtstag der viel zu früh verstorbenen Entertainerin zum 80. Mal. Anlass für MDR FERNSEHEN und "Meine Schlagerwelt", einen Abend der musikalischen Seite der beliebtesten Unterhaltungskünstlerin der DDR zu widmen - und euch euren liebsten Henne-Hit küren zu lassen. Zu gewinnen gibt es drei "Helga-Hahnemann-Überraschungspakete" mit je einer CD und DVD.