Am 25. September ist es wieder soweit: Stefanie Hertel präsentiert bei "Stefanie Hertel - Meine Stars" in der Stadthalle Zwickau Stars wie Thomas Anders, Semino Rossi, Andy Borg, Allessa, Feuerherz und viele andere. Auch ihr könnt Teil dieser Show werden - wenn ihr euch schon "getraut" habt. Denn Stefanie Hertel sucht Paare, die in ihrer Hochzeitsgarderobe noch einmal einen ganz besonderen Hochzeitswalzer vor großem Publikum tanzen möchten. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr frisch getraut seid, gerade das verflixte 7. Jahr überstanden oder schon die Silberhochzeit gefeiert habt. Hauptsache, ihr habt Freude am Tanzen und liebt das Besondere.



Getanzt werden soll zu den Klängen von Jonathan Zelters Erfolgssong "Ein Teil von meinem Herzen". Der Titel beschreibt die tiefe Verbundenheit zweier Menschen, die unbedingte, ehrliche Liebe, die ewige Treue - und wurde offiziell zum "Hochzeitswalzer 2017" gekürt. Je mehr Paare es werden, umso schöner wird das Bild! Traut euch, vielleicht sehen wir euch dann am 25. September in Zwickau!