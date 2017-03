Einmal als Sängerin auf der Bühne zu stehen, das will Isabel, 1961 als Isabel Wehrmann in Kempen geboren, schon als Kind. Bereits mit 13 Jahren erfüllt sich dieser Traum bei einem Talentwettbewerb. Sie ist noch keine 20 Jahre alt, als sie 1980 in einem Luxemburgischen Nachwuchswettbewerb den dritten Platz belegt. Ein Jahr später nimmt sie der deutsche Musikproduzent Jack White unter seine Fittiche. Mit dem Song "Verträumt" feiert sie wenig später ihre ersten Erfolge.

Ende der 1990er-Jahre zieht es sie ins Rollenfach. In Hamburg wirkt sie in Musicals mit, ist u.a. die gute Fee in "Cinderella". Auch im Fernsehen ist sie zu sehen: in der ARD‐Telenovela "Rote Rosen", als Hauptrolle in der ZDF‐Serie "Lena - Liebe meines Lebens" und in der Rosamunde‐Pilcher‐Verfilmung "Das Geheimnis der weißen Taube".