Mir macht der Job einen tierischen Spaß, ich würde es sonst nicht mehr machen. Bühne ist für mich wie eine Droge. So lange es gesundheitlich geht, mache ich das.

Als ihn in den 70er-Jahren der Schlager "Ein Bett im Kornfeld" berühmt macht, ist ihm die Rolle nach eigenen Angaben zunächst peinlich. Schlager ist für ihn keine ernstzunehmende Musik, er mag viel lieber die englische Pop- und Rockmusik. Statt den Erfolg zu genießen, fühlt sich Drews nicht wohl, befürchtet die Vorurteile der anderen. Heute, so der Sänger, hat sich das geändert. Heute finde er Schlager geil, er sei in der Altersmilde angekommen. Der Grund: Schlager werde heute anders wahrgenommen. Jetzt, mit 72, sei er mit sich im Reinen.