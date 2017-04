Bildrechte: dpa

Auf der Bühne hat man ihn schon lange nicht mehr gesehen, seine Hits fehlen dennoch auf keiner Schlagerparty: Mit eine "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" oder auch "Ein Festival der Liebe" hat Jürgen Marcus in den 70er-Jahren Ohrwürmer geschaffen, die bis heute aktuell sind. Aus der Öffentlichkeit hat sich Jürgen Marcus bereits 2012 zurückgezogen. Die bei ihm zehn Jahre zuvor diagnostizierte Lungenkrankheit COPD machte ihm die Arbeit im Showgeschäft unmöglich. Um "wirren Spekulationen" und falschen Gerüchten vorzubeugen ist Marcus' Manager und Lebensgefährte Nikolaus Fischer nun in die Offensive gegangen: "Er wird nie wieder auf der Bühne stehen und seinem Beruf nachgehen", so Fischer gegenüber BILD. "Meine Schlagerwelt" wünscht Jürgen Marcus alles Gute!