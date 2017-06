Im vergangenen Jahr hat sich Julian David fest in der Schlagerszene etabliert. Seit dem Start seiner Solo-Karriere hat er sich in kürzester Zeit vom Newcomer zum echten Garanten für mitreißende Stimmung entwickelt. Sein Motto: "Wo ich bin, ist Schlager-Party-Alarm garantiert". Seine neue Single bietet einen ersten Vorgeschmack auf das, was in diesem Jahr noch von ihm zu erwarten ist - und das ist: "Spektakulär", ein Fox-Party-Schlager mit kraftvollen Zeilen und schnell eingängigem Refrain. Und den gibt's jetzt nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen - nämlich in Julians neuestem YouTube-Video, das ihr euch keinesfalls entgehen lassen solltet. Im MDR FERNSEHEN war Julian David zuletzt bei "Der großen Show zum Muttertag" mit "Mein Kompass zu dir" zu erleben, am 27. August wird er bei "Musik für Sie" zu sehen sein.



Zur Feier des neuen Clips hat sich Julian für seine Fans etwas ganz Besonderes ausgedacht: Auf "Meine Schlagerwelt" verlost der Künstler zwei Promo-CDs mit seinen zwei neuesten Titeln: "Spektakulär" (in zwei Versionen) sowie "Mein Kompass zu dir". Beantwortet unsere Gewinnfrage - und gewinnt mit ein wenig Glück eine der beiden Raritäten. Wer Hilfe braucht ... möge sich durch unseren ganz unten verlinkten Artikel klicken. ;-) Das Gewinnspiel läuft bis zum 15. Juni, 20:00 Uhr, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.