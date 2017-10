Karel Gott Bildrechte: IMAGO

In den 1960er-Jahren liefert der gelernte Elektrotechniker mit amerikanischem Rock'n Roll den Soundtrack zum Prager Frühling. Doch als in der CSSR die Streitkräfte des Warschauer Paktes der tschechischen Reformbewegung ein Ende setzen, hat Karel Gott seinen internationalen Aufstieg schon geschafft: Engagement in Las Vegas, Plattenvertrag in der Bundesrepublik, Tourneen durch die Sowjetunion. Karel Gott ist einer der ganz wenigen Künstler, die in der Zeit des Kalten Krieges sowohl im Westen als auch im Osten erfolgreich sind. Hits wie "Biene Maja" oder "Babicka" kennen die Menschen in ganz Deutschland auswendig. Sogar vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl bekommt er 1988 einen Brief: "Es würde mich freuen, wenn wir einmal gemeinsam sprechen könnten."



Als 1989 der Eiserne Vorhang fällt, tut das der Karriere des tschechischen Stars keinen Abbruch. Obwohl er wegen seines Opportunismus von vielen in Tschechien hart kritisiert wird – seine Fans bleiben der "Goldenen Stimme" aus Prag weiterhin treu. 2008 stürmt er gemeinsam mit dem Rapper Bushido sogar noch einmal die Charts mit dem Song "Für immer jung". In Russland ist er bis heute einer der beliebtesten ausländischen Sänger.