Kennen sich mit Glücksgefühlen aus: Kathrin & Peter Bildrechte: Telamo/German Popp

Mit "Glücksgefühl" startet die Liebesgeschichte von Kathrin & Peter in ein neues Kapitel: moderner, aufgeweckter und authentischer Schlager, der ihren gemeinsamen Gesang in 15 brandneuen Titeln in Szene setzt. Mit treibenden, tanzbaren Beats, modernem Schlager-Sound sowie romantischen, märchenhaften Momenten wird jede Facette eines Glücksgefühls gespielt. Inhaltlich geht es um alles, was im Leben wirklich zählt: "Sage niemals nie", "Lass uns das Leben spürn" und "Gar nichts zu verlieren" sind Geschichten aus dem Leben, wie sie jeder kennt. Natürlich spielt auch die Liebe eine Rolle - das ganz besondere Glücksgefühl im menschlichen Leben. "Mehr als ein Tanz", "Komm lass uns feiern in der griechischen Nacht" und "Heut verlieb' ich mich" handeln von ganz besonderen Gefühlen. Von Momenten, in denen es zu kribbeln beginnt, im Bauch die Schmetterlinge flattern und sich tiefe Blicke treffen.



"Glücksgefühl" soll seine Hörer auf eine Reise voller glückserfüllter Momente mitnehmen. Die natürliche Sympathie, welche Kathrin & Peter ausstrahlen, ist eben nicht nur bei ihren Live-Auftritten zu sehen. Man hört sie auch bei jedem ihrer neuen Songs ...