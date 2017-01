In den neunziger Jahren war sie die wohl berühmteste und erfolgreichste Familie der Musikbranche. Zunächst reiste die musizierende Großfamilie durch die USA und Europa und trat als Straßenmusikband auf. Mit dem Titel "Who'll Come with Me (David's Song)" landeten die Kellys 1980 ihren ersten Nummer-Eins-Hit in Belgien. Ihren Durchbruch feierte die Band mit ihrem 1994 erschienenen Album "Over the Hump". Das Album verkaufte sich allein in Deutschland rund 2,5 Millionen Mal und wurde vier Mal mit Platin ausgezeichnet.