Kerstin Ott Bildrechte: IMAGO

Kerstin Ott ist geborene Berlinerin, lebt aber seit ihrer Kindheit in Heide in Holstein. Als Kind singt sie in verschiedenen Chören, unter anderem bei Rolf Zuckowski und nimmt an Talentwettbewerben teil. Später tingelt sie als DJane, ihre Brötchen verdient sie als Maler und Lackiererin. Das Musikmachen ist vorerst nur ein Hobby. Als es einer Freundin schlecht geht, komponiert sie am Küchentisch den Song "Die immer lacht", um ihrer Freundin Mut zu machen. Das Lied brennt sie auf einige CDs, die sie während ihrer Auftritte als DJane verschenkt. Gut 15 Jahre später entdeckt das Produzententeam "Stereoact" eine, von einem CD-Empfänger auf YouTube eingestellte Version und veröffentlicht den Song als Remix auf Kontor Records. Von da an kommt die Musikkarriere von Kerstin Ott in Fahrt ...