Kerstin Ott "Die immer lacht" hat "Ja" gesagt

Wenn Kerstin Ott am Wochenende in der MDR-Sendung "Die große Sommerparty am Saale-Strand" auftritt, steht sie als verheiratete Frau auf der Bühne. Still, heimlich und von der Boulevardpresse zunächst unbemerkt hat der Shootingstar des vergangenen Jahres ihre langjährige Freundin Karolina Köppen geheiratet. Verlobt ist das Paar bereits seit drei Jahren.