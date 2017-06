"Elin das Baumzwergenmädchen" - geschrieben von Melanie Oesch und liebevoll illustriert von Stefan Kahlhammer - ist im WEBER VERLAG in der Schweiz erschienen. Bildrechte: Werd & Weber Verlag AG/Stefan Kahlhammer

In der schönen Schweiz zu Hause ist nicht nur Melanie Oesch, sondern auch Elin das Baumzwergenmädchen. Zusammen mit ihrer Familie genießt Elin ihr Leben in den Wäldern des Eriztals. Nach der Schule tollt sie mit ihren Brüdern durch das Gehölz und fordert die Spaziergänger zum gemeinsamen Spiel auf. Doch auf einmal ist alles anders: Die Menschen haben keine Zeit und Lust mehr mit Elin zu spielen. Da beschließt das quirlige Baumzwergenmädchen zu handeln. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin, der weisen Waldohreule Berta, schmiedet Elin den Plan, die Menschen von ihrer "Herzblindheit" zu befreien ... Ob das wohl gut geht?



"Elin das Baumzwergenmädchen" ist nicht nur eine herzergreifende Geschichte, sondern auch ein wahrer Augenschmaus. Zeichner Stefan Kahlhammer hat Elins einzelne Abenteuer in farbenfrohen Illustrationen festgehalten. Und an Eltern mit wenig (Vorlese)Zeit ist auch gedacht: Denn zum Buch gibt's das Hörbuch gleich dazu - sowohl in Hochdeutsch als auch "uf Bärndütsch" gelesen - und einen Bonus-Song von Melanie Oesch. Das Buch ist sowohl über den Buchhandel als auch direkt über den Schweizer WEBER VERLAG erhältlich.