Florian Silbereisen ist am Ostersonntag auf dem "Traumschiff" zu sehen! Allerdings nicht an der Seite seiner Lebensgefährtin Helene Fischer, die bereits 2013 als etwas unkoordinierte Reiseleiterin Franziska Stein auf dem TV-Kreuzfahrtschiff zu sehen war. Flori sticht mit seinen Klubbb3-Buddys Jan Smit und Christoff De Bolle in See. An Bord des Schiffes spielen die drei allerdings nicht sich selbst, sondern drei Angestellte der "MS Amadea", die im Schiffsrumpf versteckt ihre Musik machen und heimlich eine Band gründen. Dabei werden sie von Kreuzfahrtdirektor "Oskar Schifferle" - gespielt von Harald Schmidt - "zufällig" gehört und entdeckt. Als dann (welch eine Gelegenheit!) ein Show-Act ausfällt, kommt die neue Entdeckung des Direktors gerade recht - und KLUBBB3 springen ein. Zu sehen sind Florian Silbereisen, Jan Smitt und Christoff in der Jubiläumsfolge zum 35-jährigen Bestehen der "Traumschiff"-Serie, die Ostersonntag ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.