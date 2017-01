Mit "Vorsicht unzensiert!" landeten Klubbb3 den Schlager-Erfolg des Jahres 2016. Das Jahr 2017 hat noch gar nicht richtig begonnen, da setzen Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff noch einen drauf. Frei nach dem Motto "Jetzt geht's richtig los!" entern die Jungs am Freitag den 13. mit ihrer neuen Scheibe den MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK. Den Auftakt macht das sympathische Trio bei MDR JUMP in Halle, weiter geht's 16:30 Uhr mit einem Besuch bei "MDR um 4" in Leipzig - und natürlich lassen sich Klubbb3 die Premiere der ersten Riverboat-Talkshow im mit neuen Moderatoren & neuem Studio nicht entgehen. Hier sind sie ab 22:00 Uhr zu erleben.