Bildrechte: Universal Music

Was im letzten Jahr von Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff gestartet wurde, hat sich zu einem der erfolgreichsten Schlager-Acts des Jahres entwickelt: Klubbb3! Ihre Debüt-CD "Vorsicht unzensiert!" eroberte auf Anhieb die internationalen Album-Charts - und das in fünf Ländern gleichzeitig. Dabei hielt sich die internationale Schlagerband acht Wochen in den Deutschen Top 10 - länger als jeder andere neue Schlager-Act in 2016! Mittlerweile ist der Tonträger in Deutschland, Belgien und Österreich mit Gold veredelt.



Mit "Jetzt geht's richtig los!" knüpfen die Jungs nahtlos an die "alten" Erfolge an. Bereits eine Woche nach dem Erscheinen der neuen Scheibe ist ihnen der erste Platz der Offiziellen Deutschen Album-Charts sicher. Einmal mehr ist Mitsingen und Mitfeiern nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Walzer zum Mitschunkeln, Sirtaki und Discofox lassen bereits beim Zuhören die Füße wippen - und auch für ausreichend Gefühl ist auf der neuen Scheibe gesorgt: mit Balladen über die Liebe. Gänsehautalarm!!