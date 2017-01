Musik und Gesang, das war schon immer die Welt von Kerstin Bräuer (bürgerlicher Name von Kristina Bach). Mit 13 gewann sie ein Nachwuchsfestival, sie absolvierte eine Gesangs- und Tanzausbildung, lernte Klavier und Gitarre und nahm Schauspielunterricht. Mit 21 Jahren nahm sie mit "Donna Maria" ihre erste Single auf, mit 22 konnte sie mit "Heißer Sand" ihren ersten Erfolg feiern. Die Originalaufnahme des Titels von Mina hatte den Hitparaden-Einstieg am 7. April 1962, also am Tag von Kristina Bachs Geburt. Ihren ganz großen Durchbruch konnte Kristina Bach 1990 mit dem Titel "Erst ein Cappuccino" feiern. Mehr und mehr produzierte die Sängerin ihre Titel selbst und begann als Texterin und Komponistin für Kolleg(inn)en zu arbeiten, zum Beispiel für Helene Fischer.