15 Jahre "Krone der Volksmusik" Wie die Zeit vergeht!

Jedes Jahr im Januar wurden in Chemnitz die Kronen der Volksmusik an die Besten der Besten vergeben. Hier trafen sich die Sieger des Jahres und hier wurde die Elite der Volksmusik und des Schlagers geehrt. Zum letzten Mal im Jahr 2012. "Meine Schlagerwelt" hat in den Archiven gewühlt und wirft einen Blick zurück.