Ute Freudenberg - Ich bin ein glücklicher Mensch

"Mit viel Liebe, Wärme und Weitsicht"

Doch wie hat sie ihre Leidenschaft entdeckt, wie fing das alles an? Geboren wird Ute Freudenberg am 12. Januar 1956 in Weimar. Sie wächst auf dem Bauernhof der Großeltern auf. Ihre Mutter arbeitet als Bäuerin im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern, ihr Vater ist Arbeiter und Kommunist aus tiefster Überzeugung. Während der Nazizeit sitzt er als "Politischer" im Zuchthaus, dann zwölf Jahre im KZ Buchenwald.

Von der Pike auf: Mit 16 an die Musikhochschule

Ute Freudenberg als Sängerin der Gruppe "Elefant" Bildrechte: dpa Dass sie Sängerin werden will, weiß Ute Freudenberg von Kindesbeinen an. Entdeckt wird ihr Gesangstalent 1971 eher zufällig, als die Fünfzehnjährige in einem FDJ-Lager "Mendocino" - einen Westschlager - schmettert! Bald singt sie mit der Gruppe "Los Iberos" spanische Folklore - akzentfrei. Das Fernsehen der DDR castet sie 1972 für eine Show: "Sechs Mädchen und Musik". Nun sagen auch andere, was sie schon weiß, dass sie Sängerin werden muss. Das Selbstvertrauen, diesen Weg einzuschlagen, gibt ihr die Familie mit. Ein Klavier wird gekauft, das kaum noch in die gute Stube passt. Sie wird zum Studium der Musik an die renommierte Hochschule "Franz Liszt" in Weimar eingeladen, mit 16! Studienplätze für Musik waren rar in der DDR. Ute Freudenberg besteht die Aufnahmeprüfung mit Bravour und macht nach fünf Jahren ihren Abschluss als Sängerin.

"Königszeit" bei Elefant

Gemeinsam mit Studenten der Musikhochschule gründet sie 1976 die Rockband "Elefant", die zwei LPs und zwölf Singles veröffentlicht und bei den jungen Menschen in der DDR sehr beliebt ist. Ute selbst wird viermal hintereinander als "Lieblingssängerin des Jahres" gefeiert. Sie steht im Rampenlicht, aber eigentlich sind sie alle Solisten. Das sorgt für Zoff. Ute Freudenberg selbst spricht von der "Königszeit" ihrer Jugend, schön und schwierig. Der ständige Wechsel bei den Musikern zermürbt. Sie wird zur "Einzelkämpferin".

"Dem Land entwachsen"