Werden Vanessa Mai und Maxi Arland Dancing Star 2017? Lasst uns tanzen!

Nicht nur ihre Stimmbänder, auch ihre Beine können Vanessa Mai und Maxi Arland zum Schwingen bringen. Die Schlagerstars gehen in diesem Jahr bei der Tanzshow "Let's Dance" an den Start. Am 17. März geht's los - dann feiert Deutschlands Tanzshow Nummer eins bereits ihr zehntes Jubiläum.