Wie bei vielen Schlagerstars begann auch die Schlager-Karriere der gebürtigen Halberstädterin Linda Hesse mit eine Castingshow. Mit gerade mal 17 Jahren nahm sie an der Sat.1-Show "Star Search" teil. Nachdem sie einige Jahre in der Popband "Wir3" gesungen hatte, startete Linda 2011 ihre Solo-Karriere. 2012 veröffentlichte sie ihre Debütsingle "Ich bin ja kein Mann", Anfang 2013 erschien mit "Punktgenaue Landung" ihr erstes Album. Linda Hesse bezeichnet sich selbst als ein bisschen frech. Ihre Schlager sind das auch - jedoch ausschließlich in deutscher Sprache. Über ihre Musik sagte die 29-Jährige gegenüber der "Augsburger Allgemeinen":

Und so geht der Wirbelwind in diesem Jahr unter dem Titel "Sonnenkind" auf Tournee: Auch ihren 30. Geburstag feiert sie gemeinsam mit ihren Fans - bei einem Konzert am 22. Mai im Alten Theater in Magdeburg. Obwohl die gebürtige Halberstädterin mittlerweile in Berlin lebt, liegt ihr die alte Heimat nach wie vor am Herzen. Für die Zeitreise-App des MDR führt sie als Botschafterin durch Wernigerode. Am Herzen liegt Linda Hesse auch ihr soziales Engagement - insbesondere für die Kampagne "Mit aller Kraft gegen den Krebs" der Deutschen Krebshilfe. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Organisation widmete Linda Hesse ihr das Lied "Mit aller Kraft" und spendete einen Teil des Erlöses. 2016 gab sie gemeinsam mit ihrem Bandkollegen und André Franke ein exklusives Konzert für krebskranke Kinder an der Berliner Charité.