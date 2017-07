Bildrechte: X&I Entertainment

Und dieser gestandene Sänger ließ sich in Marokko für sein Album inspirieren. Marc: "Die Natur ganz anders wahrzunehmen, das Rauschen der Blätter im Wald zu hören - das hat sich alles durch Arbeit an dem Album verändert." Unvergessliche Erlebnisse packt er in eine Mischung aus Klassik und Jazz. So lässt er die Musik für sein Herz sprechen: die Melodien, die Texte, die Emotionen. Ohne ablenkendes Brimborium – ein Flügel, eine Stimme und viel Gefühl.



Marc Marshall wurde 1963 als Sohn des Entertainers Tony Marshall in Baden-Baden geboren. Er studierte in Los Angeles und Karlsruhe, widmete sich danach als Bariton vor allem der klassischen Musik. Ende der 1990er Jahre lernte er Opernsänger Jay Alexander kennen und feiert seitdem mit ihm als Pop-Duo "Marshall & Alexander" große Erfolge.