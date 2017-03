2015 schafft es Matthias Steiner wieder, zu Tränen zu rühren. Mit Profitänzerin Ekaterina Leonova startet er bei der RTL-Show Let's Dance. Die beiden tanzen einen Contemporary und setzen dabei auf ganz viel Gefühl. Das machen sie so überzeugend, dass nicht nur bei Steiners Ehefrau Inge die Tränen fließen, sondern auch bei Jurorin Motsi Mabuse. Am Ende gibt es für das Tanzpaar den dritten Platz.



Schließlich zeigt das Allroundtalent Steiner 2017, dass er auch richtig gut singen kann. In der RTL-Sendung IT TAKES 2 singt er für seine Frau den Song "Ohne Dich" von der Münchener Freiheit und macht ihr damit eine Liebeserklärung. In der Casting-Show kann er nicht nur die Zuschauer von seine Stimme überzeugen, es ist der Auftakt für ein neues Steiner-Projekt: Seine erste Single "Zurückgeliebt", erschienen am 10. März 2017, widmet er seiner Frau Inge. Steiner hatte die Fernsehmoderatorin und Nachrichtensprecherin Inge Posmyk 2012 geheiratet, das Paar hat zwei Söhne.