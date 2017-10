"Die große Show der langen Beine" mit Stefanie Hertel war nicht nur für die Tänzerinnen und Tänzer des Deutschen Fernsehballetts ein ganz besonderer Anlass, sondern auch für einen der musikalischen Gratulanten: Maximilian Arland! In der Show feierte der sympathische Sänger nämlich eine ganz besondere Premiere: die Livepremiere seines Songs "Verliebt in Berlin", der erst einen Tag zuvor als Singleauskopplung seines Albums "Liebe in Sicht" erschienen war. Zeitgleich hatte Maximilian auf seiner Facebook-Seite das Musikvideo zum Song veröffentlicht - und reichlich Lob dafür geerntet.



Aufgenommen in der Hauptstadt, spürt man im Clip die Leidenschaft und das Feuer, das die Metropole in Maximilian Arland geweckt hat: "Ich breche auf/und gehe nach Berlin", singt er gleich zu Beginn - und taucht ein "in die Großstadtmelodie" mit all ihrer Vielfalt, Buntheit und Lebenslust.