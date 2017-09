Happy Birthday zum Ersten! Die MDR SCHLAGERWELT feiert Geburtstag!

Am 2. September 2016 ist die MDR SCHLAGERWELT auf Sendung gegangen. Seitdem gibt es 24 Stunden Schlagermusik an sieben Tagen die Woche. Zur Feier des ersten Geburtstages werden CD-Pakete verlost - also einschalten und gewinnen!