Andreas Bieber, Annika Bruhns, Karim Khawatmi und Sabine Mayer, vier Star-Solisten aus dem Erfolgsmusical "Ich war noch niemals in New York", gedenken Udo Jürgens mit einem Konzert, das alle Facetten seines Schaffens zeigt - und den Zuschauer mit auf eine bezaubernde Zeitreise nimmt. Jetzt ist das Programm, begleitet von einer sechsköpfigen Live-Band, in 24 deutschen Städten zu erleben. In Leipzig, Gera, Magdeburg und Erfurt werden die Konzerte von unserer digitalen Radiowelle MDR SCHLAGERWELT präsentiert.

Mit dem Titel "Merci Chérie" hat Udo Jürgens vor 50 Jahren als erster Österreicher den "Grand Prix Eurovision de la Chanson" gewonnen. Es folgten weitere Hits wie "Aber bitte mit Sahne", "Griechischer Wein", "Mit 66 Jahren" oder "Ich war noch niemals in New York" - bis heute echte Evergreens. Das Musical "Ich war noch niemals in New York", an dem Jürgens (1934-2014) noch selbst entscheidend mitwirkte, feierte Riesen-Erfolge. Nun präsentieren vier Star-Solisten dieses Musicals mit "Merci Chérie" ihre ganz persönliche Hommage an den Grandseigneur des deutschen Schlagers.