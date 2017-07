Schlagersänger und Tausendsassa Michael Wendler war auch in seiner neuen Heimat, im amerikanischen Florida, fleißig. Mit 14 nagelneuen Songs hat er sein Comeback-Album "Flucht nach vorn" produziert. Die Titel stammen von ihm, seinen angestammten Produzenten Hermann Niesig ließ er extra in die USA einfliegen. Nach eigener Aussage ist das Album das womöglich persönlichste Werk des Musikers. Dabei war Michael Wendler auch bisher alles andere als faul - immerhin hat er seit seinem Karrierestart 16 Alben veröffentlicht. Und nebenher sorgte er immer wieder dafür, dass ihn seine Fans nicht vergessen. So stand er 2010 in "Der Wendler-Clan" für Sat.1 vor der Kamera und nahm 2014 an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. 2015 dann folgte "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!" und schließlich tanzte er 2016 in der Show "Let's Dance". Auch seinen Abschied von Deutschland konnten die Fernsehzuschauer in der Vox-Dokusoap "Goodbye Deutschland" verfolgen.