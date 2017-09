Seit über 50 Jahren begeistert die Französin Mireille Mathieu ihr Publikum. Mit Hits wie "Hinter den Kulissen von Paris", "Akropolis Adieu" oder "An einem Sonntag in Avignon" hat sie sich in die Herzen von vier Generationen gesungen. Ungewöhnlich ist, dass Mireille Matthieu in der jeweiligen Landessprache ihres Publikums singt. Der "Spatz von Avignon", wie sie liebevoll genannt wird, hat im Lauf ihrer Karriere 1.200 Lieder in elf verschiedenen Sprachen gesungen und mehr als 125 Millionen Tonträger verkauft. Ob das Olympia in Paris, die Royal Albert Hall in London, die Carnegie-Hall in New York oder das Bolschoi-Theater in Moskau: Überall feiert die Sängerin Erfolge. Auf der Welt-Tournee 2018 können ihre Fans Mireille Mathieus schönste Hits aus fünf Jahrzehnten noch einmal erleben.