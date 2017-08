In seiner Anfangszeit in Berlin erlebte Maximilian zunächst die typischen Hauptstadt-Abenteuer. Wie so viele vor ihm, scheiterte auch er an der Tür des legendären Techno-Clubs "Berghain". Das gehört nun mal dazu, weiß Arland selbst: "Ich hatte wohl das falsche Outfit", sagt er danach der "B.Z." - und erzählt, dass er bis dato nur wenige Male bis zum Sonnenaufgang aus war. Mit neuer Garderobe sollte es dann klappen: "Ich habe mir jede Menge schwarze Klamotten gekauft und damit das erste schwarze T-Shirt meines Lebens im Schrank", so Arland. Überhaupt habe er viel für seinen Berlin-Look getan. Zum Beispiel täglich trainiert: "Meine Brustmuskulatur kann sich mittlerweile sehen lassen!" Bei "Let's Dance" konnten wir uns davon ein Bild machen ...