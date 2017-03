Mittelpunkt des winterlichen Treibens in Holzhau ist der Ski-Hang. Am Ende der Abfahrt wartet "Willy's Scheune", der Dorf-Treffpunkt, auf die durstigen Sportler. Wer nicht ganz unversehrt ins Ziel kommt, um den kümmert sich die Holzhauer Bergwacht. Holzhau - ein kleiner Ort, der viel zu bieten hat: zum Beispiel Deutschlands einzige historische Kinderbuchsammlung, in der sich übrigens noch Platz für so manch seltenes Exemplar findet. Eine weitere Kuriosität ist das alljährliche Kettensägen-Treffen für Kunstliebhaber, ins Leben gerufen durch "Sauensäger" Andreas Martin. Die entstandenen Kunstwerke verbleiben in "Blockhausen", seinem Fantasiedorf für Kettensägenschnitzereien. Dort steht mittlerweile nicht nur die weltweit größte Holzskulpturen-Sammlung, sondern auch der - mit fast 40 Metern - längste Tisch der Welt. Außerdem wäre da noch der Eisfußball, eine weitere Attraktion, die es ausschließlich in Holzhau gibt. Wenn nur das Wetter mitgespielt hätte ...